Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Draußen hausen“ heißt ein Projekt des Kindergartens Großsteinhausen, das seit Samstag für Kinder und Erzieherinnen ganz neue Möglichkeiten bietet. Denn am Samstag wurde der eigens für den Kindergarten gebaute, rund acht Meter lange rote Bauwagen eingeweiht, der auf einer Wiese unweit des Kindergartens steht. Sein Name erinnert an Marlene Burgey, die frühere Kindergartenleiterin, die „innere Schätze“ gesammelt hat.

Über 100 Besucher, zumeist Eltern, feierten die Einweihung am Samstag mit einem Theaterkonzert unter dem Motto „Nur ein kleines Samenkorn“, das