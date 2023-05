Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Jahr 1990 wird man in Clausen nie vergessen: Im März war bekannt geworden, dass in Bunkern auf der Gemarkung der Gemeinde 102 000 Giftgas-Granaten der US-Armee lagerten. Den Abschluss der „Operation Lindwurm“, wie der Abtransport genannt wurde, feierten am 21. September über 7000 Menschen auf dem Sportplatz. Unter den Feiernden war auch ein Prominenter, der für einige Wochen in Clausen Quartier bezogen hatte.

Ein „Giftgas-Lager“ in Clausen? Damit hatte in der kleinen Gemeinde in der Südwestpfalz wohl niemand gerechnet. Welch Schock für die Bürger, die am 7. März