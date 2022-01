Die Corona-Impfbusse machen in den nächsten Wochen an verschiedenen Orten im Landkreis Südwestpfalz wieder Halt für Impfungen ohne Termin. Sie ergänzen für alle, die jetzt eine Erst-, Zweit- oder Drittimpfung wollen und weniger mobil sind, das Angebot der zentralen Impfstelle in der Pirmasenser Messe, Zeppelinstraße 11, und am Busbahnhof in der Zweibrücker Hauptstraße.

Die Angebote des Impfbusses und der zentralen Impfstelle tragen dazu bei, die Ärzte in ihren Praxen zu entlasten. Das Land hat zugesagt, die Impfbusse künftig verstärkt in Städten und Kreisen ohne direkt zugeordnetes Impfzentrum einzusetzen und dabei die kommunale Infrastruktur zu nutzen, damit die Menschen im Trockenen und Warmen warten können. Der Impfbus wird daher nur mehr als Aufmacher genutzt, die eigentlichen Impfungen finden im jeweiligen Gebäude statt.

Gemeinsam mit den Orts- und Verbandsgemeinden sowie den Städten Pirmasens und Zweibrücken hat der Landkreis Südwestpfalz 20 Impfbus-Termine für den Januar eingerichtet. Das Impfbusteam ist jeweils von 9 bis 17 Uhr vor Ort. Dreimal wird auch das Outletcenter in Zweibrücken angesteuert: am Freitag, 7., Dienstag, 11., und Samstag, 29. Januar.

Termine

Mittwoch, 5. Januar: Dorfgemeinschaftshaus, Schmittenflur 5, Bechhofen

Donnerstag, 6. Januar, Turnhalle, Turnstraße 16, Hinterweidenthal

Montag, 10. Januar, Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 5, Weselberg, OT Harsberg

Mittwoch, 12. Januar, Freizeithalle, Annastraße 12, Lemberg

Donnerstag, 13. Januar, TV-Sporthalle, Hauptstraße 152, Rieschweiler

Freitag, 14. Januar, Bürgerhaus, Hauptstraße 24a, Höheinöd

Montag, 17. Januar, Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 24, Käshofen

Dienstag, 18. Januar, Bürgerhaus, Hanauer Straße 2, Münchweiler

Mittwoch, 19. Januar, Bürgerhaus, Weihersweg 1, Dellfeld

Donnerstag, 20. Januar, Dorfgemeinschaftshaus, Thalstraße 9, Erfweiler

Freitag, 21. Januar, Bürgerhalle Herschberg, Thaleischweiler Straße 31, Herschberg

Montag, 24. Januar, Bürgerhaus, Burgstraße 6, Hauenstein

Dienstag, 25. Januar, Bürgerhaus, Hauptstraße 14, Althornbach

Mittwoch, 26. Januar, Pfarrheim, Kirchstraße 2, Kröppen

Donnerstag, 27. Januar, AC Sporthalle, Uferstraße 23, Thaleischweiler-Fröschen

Freitag, 28. Januar, Verbandsgemeinde Rodalben, Am Rathaus 9, Rodalben