„Manege frei, für die 13. Eselei“, lautete das Motto der Prunksitzung des „Karnevalverein Bundenthaler Esel“ (KVBE). Beide Veranstaltungen am Freitag und Samstag im alten Schulhaus waren mit je 200 Besucher ausverkauft.

Wie viel Zeit die Aktiven des KVBE aufgewendet haben, aus dem Saal ein Zirkuszeltambiente zu zaubern und aus der Bühne eine Manege, kann man nur erahnen. Die Stimmung unter den Besuchern war von Anfang „explosiv“ – im besten närrischen Sinn.

Die vielen eigenen Tanzgruppen – die Minis zu Beginn bis Auftritt des KVBE Männerballets – ließen das Zirkuszelt von Minute eins an brodeln. Es waren aber auch die vielen kleinen Szenen, die der Bundenthaler Prunksitzung einen Alleinstellungsmerkmal-Stempel aufdrückten. Beispiel gefällig? Moderator Fabian Grüny, im vergangenen Jahr noch Teil des Männerballets, hatte sein Publikum immer im Blick – mit kurzen, witzigen Ansagen und dennoch bei jedem Satz wertschätzend den Aktiven auf der Bühne gegenüber.

Die Aktiven auf der Bühne, ob bei Sketchen, bei Tanz- und Gesangsauftritten oder in der Bütt, waren allesamt originale Bundenthaler Esel. Wie viele Zugaben das infizierte Publikum gefordert und die Akteure gestattet haben und wie oft es „iiii-aaa“ schallte, kann nur geschätzt werden. Bis in den frühen Morgen wurde schließlich noch geschunkelt, getanzt und „nachbereitet“ in der Bar. Alleinunterhalter Franz Müller sorgte für den guten Ton, vor, während und nach dem närrischen Geschehen in der „Manege“.

Mitwirkende

Regie: Sarah Müller, Katharina Paul; Clown: „Flobber“ Florian Leidner; Moderation: Fabian Grüny; KVBE Tanzgruppen Minis, Midis, Dancing Queen, Alte Eselei, Männerballett sowie Männerballett der „Drachenbande“ Busenberg; Sketch 1: Stefan Mainberger und Markus Müller; Sketch 2: Marcel Müller, Ramona Weber, Kira Leidner und Simone Berger; Sketch 3: Luisa Steffan, Lene Thürwächter und Enola Müller; Sketch 4: Florian Leidner, Andre Hoffelder, Marcel Müller, Sonja Leidner und Jens Ehrstein; Sketch 5: Markus und Mara Müller; Sketch 6. Markus Müller und Ramona Weber; Bütt: Dariush Hagen, Sandra Mudat und Tatjana Danner (Nünschweiler), Oliver Betzer (KV Fischbach) Michael Schilling; Hitparade: Nala Weber und Lena Berger; Musiker: Franz Müller.