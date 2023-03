Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Name Karl Ludwig Hoffmann steht in Rodalben in enger Verbindung mit kirchlichem Orgelspiel. Beim Patronatsfest am Sonntag verabschiedete die Pfarrei Maria Königin ihren verdienten Organisten, der sie mehr als ein halbes Jahrhundert begleitete, mit allen Ehren in Worten und in Chorgesang.

Den Beruf des Schneiders und des Kaufmanns hatte Karl Ludwig Hoffmann gelernt, später zusammen mit seiner Frau Elisabeth das elterliche Stoff- und Textilgeschäft in der Schulstraße übernommen