Der Eigentümer des abgebrannten ehemaligen Hotel Martin in der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben hat die Frist der Kreisverwaltung verstreichen lassen und kein Unternehmen mit den notwendigen Abrissarbeiten beauftragt. Der Kreis hat das an seiner Stelle inzwischen getan, bestätigte Sprecher Thorsten Höh.

Es gebe bei so einem schwierigen Projekt immer Unwägbarkeiten, doch das Unternehmen soll am Montag mit den Arbeiten beginnen. Unter anderem müssen die entsprechenden Maschinen am Einsatzort