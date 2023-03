Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich ist die finanzielle Situation der Gemeinde Battweiler gar nicht schlecht. Das nahm am Mittwochabend der Gemeinderat erfreut zur Kenntnis. In den Haushaltsjahren 2020/21 drohen höchstens moderate Verluste, Liquiditätskredite müssen nicht aufgenommen werden. Ob das tatsächlich so kommt, wird sich erst Ende des Jahres zeigen, wenn die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie bezifferbar sind.

Zwei größere Investitionen prägen die Haushaltsjahre 2020/2021. In diesem Jahr soll – möglichst noch vor dem Winter – die Heizung des Dorfgemeinschaftshauses und der