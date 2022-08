Die Öffnungszeiten im Lambsborner Kindergarten werden ausgeweitet. Zugleich wird der Preis fürs Mittagessen der Kinder erhöht.

Bislang bietet der Lambsborner Kindergarten täglich eine Betreuung von 7 bis 14.30 an. Künftig soll der Kindergarten bis 16 Uhr geöffnet bleiben. Möglich, so Bürgermeister Rudi Molter, wird dies dank neuem Personal. Generell steht und fällt in Sachen Kindergarten vieles mit dem Personal. Das neue Kita-Gesetz der Landesregierung schreibt sogar vor, dass der Personalschlüssel haargenau über mehrere Nach-Komma-Stellen auf die Kinder im Kindergarten berechnet wird.

Das Essen der Kindergartenkinder wird teurer. Künftig soll die Verpflegung 3,30 Euro pro Kind und Tag kosten. Die gesamte Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau bezieht das Kita-Essen von einem Lieferanten. Dieser habe jetzt höhere Kosten, die er umlegen müsse. Der Martinshöher Gemeinderat hat bereits vorige Woche der Preiserhöhung zugestimmt. Nun muss Lambsborn entscheiden – in seiner Sitzung am Mittwochabend, 17. August, 19 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus.