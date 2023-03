Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was für eine Aufregung in Merzalben. Dass in der Kernzone des Biosphärenreservates ein Hang gerodet wurde, rief viele Bürger, auch Ortsbürgermeister Michael Köhler, auf den Plan. Wie ist es möglich, dass in der Kernzone, die doch zum Urwald werden soll, ein so massiver Holzeinschlag vorgenommen werden kann?

Michael Grünfelder, Leiter des Forstamts Hinterweidenthal, betonte, dass der jüngste Holzeinschlag in der Kernzone der künftigen Entwicklung des Waldes diene. Entfernt wurden