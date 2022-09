Auch Dietrichingen beabsichtigt, die Münchner Internetfirma „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) mit dem Internet-Ausbau zu beauftragen. Die Entscheidung liegt aber beim Kreis.

Die UGG verspricht, das Glasfasernetz auch in Dietrichingen eigenwirtschaftlich auszubauen. Sprich: Weder auf Gemeinde noch Kreis kommen Kosten zu. In Contwig und Stambach war sogar der Hausanschluss für die zukünftigen Nutzer kostenfrei, sofern zuvor ein Internetvertrag mit der Telefonica abgeschlossen wurde.

Das Internet in Dietrichingen ist laut Bürgermeisterin Ulrike Vogelgesang mittelmäßig gut ausgebaut. Manche Häuser hätten einen schnellen Zugang, andere wiederum nicht. Mit dem Glasfaser-Ausbau gehörten die Sorgen dann der Vergangenheit an, sämtliche Häuser können das Turbo-Internet nutzen. Zudem seien die neuen Leitungen zukunftssicherer und für potentielle Bauherren in Dietrichingen lockend, unterstreicht Vogelgesang.