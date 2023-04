Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jetzt stehen die Quadratmeterpreise für Bauherren im Martinshöher Neubaugebiet „Rennwiesen“ fest. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung darüber gesprochen.

Die Kaiserslauterer Erschließungsgesellschaft WVE wird die an Grund und Boden interessierten potenziellen Bauherren am Mittwoch, 12. Oktober, in einer internen Veranstaltung darüber