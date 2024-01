Der Ortsgemeinderat von Kröppen hat einstimmig beschlossen, dass die Firma Pionext Service GmbH & Co. KG auf ihre Kosten einen Solarpark auf Kröpper Gemarkung errichten darf.

Pionext plant die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage auf landwirtschaftlich genutzten Flächen in den Lagen „Hinter der Ziegelscheuer“, „Auf der Hunau“ und „Auf dem Großen Lömmel“. Bereits im Februar 2023 und zuletzt im November des vergangenen Jahres wurden dem Ortsgemeinderat die Bau- und Planungsabsichten der Firma vorgestellt. Um den Solarpark zu realisieren, muss zunächst ein Zielabweichungsverfahren auf der Ebene der SGD Süd durchgeführt werden, da dies dem Ziel „Landwirtschaft“ in der Regionalplanung entgegensteht. Pionext reiche deshalb die erforderlichen Unterlagen bei den Behörden ein. Wenn die SGD einen positiven Bescheid erteilt, können die Planungen voranschreiten und die endgültige Abgrenzung des Geländes im Rahmen des Bauleitplanverfahrens vorgenommen werden.

Das Unternehmen plant eine Freiflächenphotovoltaikanlage mit einer Größe von bis zu 25 Hektar. Laut Pionext hat man sich mit den betroffenen Grundstückseigentümern geeinigt. Wenn das Projekt umgesetzt wird, wird es auf Kröppens Gemarkung zwei Freiflächenphotovoltaikanlagen geben. Die Pfalzsolar betreibt bereits seit Jahren eine solche Anlage in unmittelbarer Nachbarschaft zum Feuerwehrgerätehaus.

Gemeindezentrum in der Straße Belle Vue geplant

Der Ortsgemeinderat hat den Auftrag für die Objektplanung des geplanten Gemeindezentrums in der Straße Belle Vue an die Firma Grub in Zweibrücken vergeben. Für die Umsetzung sind jedoch verschiedene Fachplaner erforderlich. Dazu gehören Vermesser, Boden- und Umweltgutachter, Bauphysiker und Energieeffizienzexperten, Brandschutzsachverständige, Sicherheits- und Gesundheitskoordinatoren, Tragwerksplaner sowie ein Ingenieurbüro für die Ausstattung der Gebäudeausrüstung. Die Leistungen für einen Tragwerksplaner und ein Ingenieurbüro für die Ausstattung der technischen Gebäudeausrüstung wurden bereits europaweit ausgeschrieben. Die weiteren Fachplanungsleistungen werden im Rahmen der vorgegebenen Regeln und Vorgaben der entsprechenden Vergabeverfahren ausgeschrieben oder vergeben. Um Verzögerungen bei der Vergabe der Fachplanungsleistungen zu vermeiden, wurde Ortsbürgermeister Steffen Schwarz einstimmig ermächtigt, die Aufträge in Absprache mit den beiden Beigeordneten zu vergeben.

SPD-Ortsverein spendet für Defibrillator

Der Rat nahm auch eine Spende des SPD-Ortsvereins Kröppen in Höhe von 1500 Euro an. In Absprache mit den First Responders in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land wird das Geld zweckgebunden für die Anschaffung eines lebensrettenden Defibrillators verwendet, der bisher fehle.