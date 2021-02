Der Wallfahrtsort Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben plant für Dienstag und Mittwoch mehrere Veranstaltungen, um Mariä Lichtmess und den Gedenktag des heiligen Blasius zu begehen.

Das Fest der Darstellung des Herrn – oder Mariä Lichtmess – beginnt auf dem Rosenberg mit der Frühaufstehermesse ab 6.30 Uhr, der Pfarrer Volker Sehy vorsteht und die besonders für Berufstätige gedacht ist. Ab 10 Uhr soll Pfarrer Hans-Peter Arendt die Eucharistiefeier leiten. Nach den beiden Gottesdiensten in der Wallfahrtskirche wird unter Wahrung der Abstandsregeln der Blasiussegen erteilt, heißt es vom Rosenberg.

Am Mittwoch, dem eigentlichen Gedenktag des Heiligen, wird der Blasiussegen nach der 10-Uhr-Messe sowie am Nachmittag von 15 bis 17 Uhr gespendet. Diakon Steffen Dully stehe dafür in der Kirche zur Verfügung. Für die Gottesdienste können sich Teilnehmer unter Telefon 06333/923200 sowie auf der Homepage des Rosenbergs anmelden.

„Bei Daa ze Naacht gess“

Maria Lichtmess geht auf den Glauben zurück, dass eine Frau nach einer Geburt unrein ist. Deshalb habe sich Maria 40 Tage nach der Geburt von Jesus im Tempel einem Reinigungsritual unterziehen müssen. Zudem wurde der erstgeborene Sohn als Eigentum Gottes angesehen, musste ihm im Tempel übergeben – man nannte das „dargestellt“ – und danach durch ein Tieropfer ausgelöst werden. Der Rosenberg weist zudem auf Bauernweisheiten hin, die auf den zu Ende gehenden Winter und das kräftiger werdende Sonnenlicht anspielen: „So heißt es beispielsweise in der Westpfalz: Lichtmess, spinne vergess’, bei Daa ze Naacht gess.“