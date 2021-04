Im Alter von 92 Jahren verstarb mit Erich Betz nicht nur der Vater des Hauensteiner Tennisclubs, sondern auch ein Pionier, der mit seiner Leidenschaft für den „weißen Sport “ Ende der 60er, Anfang 70er Jahre dafür Pate stand, dass zahlreiche Tennisvereine in der Südwestpfalz gegründet wurden.

In Hauenstein sammelte der verstorbene Ehrenpräsident des Vereins Mitte der 60er Jahre junge Gleichgesinnte um sich, als viele noch etwas argwöhnisch auf den sogenannten elitären Sport schauten, um dann 1967 den Hauensteiner Tennisclub zu gründen, Der war damals noch als eine Abteilung dem Sportclub 1919 angegliedert. Betz schaffte es, bereits im Gründungsjahr zwei Plätze zu bauen, und unter seiner Ägide und seiner Bauleitung entstand wenig später auch das Tennishaus am Needing, das 1991 zu seiner heutigen Form mit fünf dazugehörigen Plätzen erweitert wurde. In der Blütezeit seiner rund 25-jährigen Vorstandsägide war der Tennisclub auf 300 Mitglieder angewachsen.

Wegen seiner besonderen Verdienste um seine Heimatgemeinde wurde Erich Betz mit der goldenen Verdienstmedaille der Wasgaugemeinde geehrt.