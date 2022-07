Ausgelassen feierten die Obersimter und mit ihnen viele Besucher aus der Umgebung die 30. Auflage des Dorffestes am vergangenen Wochenende.

Vor allem die große Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten in flüssiger und fester Form und das legere Ambiente rund um den Festplatz sind bei den Besuchern beliebt und geschätzt.

Ob Currywurst mit Pommes, Grumbeere-Pfannkuche mit Apfelmus oder Lachs, über Rollbraten, Crepes oder Flammkuchen: Die Gourmets kamen auf ihre Kosten. Am Samstagabend mixten die drei Gardemädels des Männergesangvereins, Samira Larissa Rinck, Emily Kohn und Alicia Klingel Cocktails. „Gestern waren Caipirinha und Lillet Wild Berry der Renner“, berichten die drei Mädels von der After Work Party am Freitag bei bestem Wetter.

Aus Kaiserslautern angereist und Dauergäste auf dem Dorffest sind Wolfgang Schneider, Karin und Werner Schneller sowie Denise Schneller aus Pirmasens, deren Vater Markus Bixler der Vorsitzende des Sportvereins Obersimten ist und sozusagen die Familie und Freundeskreis zum Dorffest empfängt. Ehemalige „Flachländer“ nämlich aus Hinterweidenthal und Hauenstein und jetzt auf dem Kettrichhof wohnend, gehören auch Georg Binder, Dieter Schehl, Katja Schneider und Bianca Wollner zu den Besuchern am Samstag. Dass es ein paar Tropfen regnet gegen 20 Uhr, stört niemanden. Der Sonntag bescherte wieder herrliches Wetter. In geselliger Runde stoßen die vier an und freuen sich, dass nach zweijähriger Zwangspause wegen Corona jetzt endlich Menschen zum geselligen Miteinander zusammen kommen.

Auch das Tanzbein wird noch geschwungen bei Klängen von den „Rocking Tones“. Der Dorfplatz war voll besetzt, die Jubiläumsausgabe des Dorffestes war ein voller Erfolg. Sowohl die Gäste als auch die Akteure aus den örtlichen Vereinen vor und hinter der Theke haben zum Gelingen beigetragen.