Die wunderbar geschmückte, große Jubiläumsbühne im Hauensteiner Bürgerhaus fasste kaum die geballte Anzahl an närrischen Hoheiten, Prinzessinnen, Prinzen und Würdenträgern, die zur glanzvollen 22. Jubiläums-Sitzung der „Needingsterzer“ von nah und fern in das ausverkaufte Bürgerhaus gekommen waren.

Allen voran adelte die überregionale Präsidiums-Prominenz mit dem Präsidenten der Vereinigung der Badisch-Pfälzischen Karnevalvereine, Jürgen Lessmeister (Ramstein-Miesenbach), und dem Bezirksvorsitzenden der westpfälzischen Fasnacht (WEFA), Peter Schwievater (Kaiserslautern), die außerordentlich geglückte, fast fünfstündige Sitzung.Dies alles fasste der 81 jährige Gründungspräsident Karl Meyerer mit ein paar Freudentränen in den Augen in die historische Aussage zusammen: „Dass ich das noch erleben durfte…“. Was aber noch mehr zählt: Die überaus zahlreichen Nachwuchsnarren und jungen Tänzer und Tänzerinnen mit äußerst motivierten Trainern und Trainerinnen lassen auf die nächsten elf Jahre für die junge Faschingshochburg „Hääschde“ mehr als hoffen.

Mitwirkende

Moderatorenduett Lukas Pohl und Gerd Schöffel; Bühnenbild-Entwurf Oskar Oberle; Deko und Bühnenbild: Karin Heinrich; Karnevalverein „Häädstorre“ Rinntal „New Generation“; KVG „Wildsäu“ Gräfenhausen „Felicitas“; KVR Kids-Tanz (Trainerinnen Monika Hafner und Jeanette Thienel); Fanny Honeys (Turnverein Hauenstein) mit Trainerinnen Kim Engelhardt und Leonie Rödig); Flying Dancers (TVH) mit Trainerinnen Mali und Chiara Wilde und Amelie Kirsch; Queichtalsternchen unter Lena Dauenhauer und Emily Seibel; Dance4 Fun (TVH) mit Marcjanna Rudischauer und Kerstin Hoffelder; Beat Box (Medifit) mit Dominik, Luis , Jaqueline; Needing-Garde mit Trainerin Lena Dauenhauer; Schobbe-Danz-Buuwe Rinnthal; Männerballett „Wildsäu“ Gräfenhausen mit Trainerin Sandra Kobel; Männerballett Needingsterzer (Nicole Weber); Schautanz Needingsterzer (Lena Dauenhauer); Tanzmariechen Emily Seibel und Judith Schöffel; Närrischer Rückblick mit „Hape“ Hans Peter Mayer, Wilfried Heinrich, Ulrich Engel und „Charly“ Meyerer; Bütten-Duo Heidi und Markus Porz (Maxau), Martin Berberich (Annweiler-Hauenstein); „Heidi Porz“ (Maxau); „Mei Haawe“ mit „Anne Himmelfahrt“; Häschdner Fasnachtskiechle„ (Needingsterzer), „Dorian, de Saarpälzer“; „Crazy-Gugge“-Musik Hääschde und „Humba Buuwe“ von der Stadtgarde Kaiserslautern“; Technik: Daniel Schneider und Needingsterzer-Crew.