Die Landwirtschaftsmeister Herbert Blinn und Manfred Schmidt aus Käshofen, Jakob Denger und Gerhard Müller aus Zweibrücken, Willi Höh aus Biedershausen, Klaus Hüther aus Reifenberg, Manfred Nagel aus Herschberg, Günther Rabung aus Bottenbach, Hermann Reischmann aus Höhfröschen und Hans Scherer aus Nünschweiler, Arno Schmitt aus Pirmasens, Walter Schmitt aus Weselberg, Gerhard Schnöder und Hubert Wagner aus Hermersberg, Werner Schuhmacher und Kurt Weber aus Schauerberg, Walter Werle aus Vinningen, Gärtnermeister Thomas Mantel aus Pirmasens, die Hauswirtschaftsmeisterinnen Helga Bischoff aus Herschberg, Ulrike Hüther und Doris Schunck aus Zweibrücken, Ute Mehlhorn aus Höheinöd, Gertrud Rothhaar aus Dellfeld, Lieselotte Saalfrank aus Wallhalben und Margot Schneble aus Biedershausen erhielten Mitte Juni in Bad Kreuznach den Goldenen Meisterbrief. Sie hatten 1972, vor 50 Jahren, ihre Meisterprüfung in den sogenannten Grünen Berufen abgelegt. Norbert Schindler, Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, und Andy Becht, Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium, zeichneten die Jubilare aus. Schindler erinnerte an die Geburtsstunde der heutigen Landwirtschaftskammer im Jahr 1971 und dass die Meisterkurse damals bei den Landwirtschafts- und Weinbauschulen angesiedelt waren.