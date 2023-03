Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Erntedankfest in der Grenzgemeinde Kröppen war im Landkreis Südwestpfalz Beispiel dafür, wie eine Dorfgemeinschaft feiern kann. Aus ihm entwickelten sich in zahlreichen anderen Ortsgemeinden Dorffeste. In Kröppen jedoch pflegt man die Tradition des Erntedanks. Am Wochenende wird das Fest zum 70. Mal gefeiert.

Vom 2. bis 4. September wird das bislang im Landkreise Südwestpfalz einzigartig gebliebene Fest des Dankesagens für die Ernte zum 70. Mal gefeiert. Mittlerweile liegt die Organisation des