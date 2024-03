Willy Diemert möchte Ortsbürgermeister von Vinningen werden. Der 60-jährige Polizeibeamte der Hochschule der Polizei wurde von den acht CDU-Mitgliedern einstimmig nominiert.

„Ich bin motiviert, mich für Vinningen als Bürgermeister voll und ganz einzubringen und die Verantwortung für unsere Bürger zu übernehmen“, sagt der jetzige Erste Beigeordnete. Zu Diemerts Vorhaben gehören die Eröffnung des gemeindlichen Jugendraumes. Dank einiger Spender sei bereits die Theke, ein Flachbildfernseher, Tischkicker, Tischtennisplatte und ein Kühlschrank angeschafft worden. „Eine große Bereicherung für Vinningen“, so beurteilt der CDU-Bürgermeisterkandidat, Vater von drei Kindern, die Gründung des „Fördervereins Dorfgemeinschaft Vinningen“ im Januar.

Ein weiteres Anliegen ist ihm die Einbindung der Jugendlichen in die Freiwillige Feuerwehr. „Sie braucht dringend Unterstützung“, sagt Diemert. Nach seinen Vorstellungen soll es auch regelmäßige Café-Treffs für Bürger geben – ein- bis zweimal monatlich. Die Realisierung des seit langem geplanten Lebensmittelmarktes werde er im Falle seiner Wahl forcieren. Zudem wolle er eine Bedarfsanalyse für die dringend sanierungsbedürftige Felsalbhalle in Auftrag geben, um abzuwägen, ob ein Um- oder Neubau sinnvoll ist. Weitere Projekte auf seiner Liste sind die Ausbesserung maroder Straßen, die Ausweisung von neuen Gewerbe- und Neubaugebieten sowie die Versorgung des Ortes mit schnellem Internet. Diemert führt auch die CDU-Liste für den Gemeinderat an.