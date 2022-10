Über 100 Einsatzkräfte waren am Samstagnachmittag in drei Grenzgemeinden gefordert. Zum Glück war es kein Ernstfall: Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land absolvierten mit Unterstützung von französischen Kollegen und THW-Kräften eine Großübung.

Mit Unterstützung der drei französischen Wehren aus Bitsch, Walschbronn und Vollmünster sowie des Technischen Hilfswerkes Pirmasens (THW) hatten die über 100 Einsatzkräfte verschiedene Szenarien abzuarbeiten. Ausgangspunkt war die Maschinenfabrik PMF in Schweix, wo es in der Schreinerei zu einer Verpuffung gekommen war. Atemschutzträger waren erforderlich, um die Verletzten zu bergen. Unglücklicherweise hatte dort zudem ein Stapelfahrer einen Beschäftigten überfahren, dessen Bergung dann mit Hilfe des THW vonstatten ging. Mitglieder der First Responder der Hackmesserseite sorgen für die Erstversorgung.

Während des Einsatzes kam es zu einer weiteren Alarmierung. Im Kurvenbereich der Kröpper Tankstelle Kupper war es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Es bestand die Gefahr, dass das Feuer auf die Erdtanks der Tankstelle übergreift. Dies konnte unter großen Anstrengungen verhindert werden. Die Wehrleitung mit Hans-Peter Maschino und Stellvertreter Mathias Schweitzer war mit Bürgermeister Klaus Weber noch am Brandort Schweix, als die nächsten Feuerwehrfahrzeuge Schweix passierten und in Richtung französischer Grenze fuhren. Zeit für die drei, sich dorthin zu begeben.

Und dann noch ein Brand im Kindergarten

Angenommen wurde dort, dass in der Küche des Kindergartens Liederschiedt ein Brand ausgebrochen war und Kinder eingeschlossen und verletzt waren. Dort erhielten die deutschen Wehren Unterstützung durch französische Einsatzkräfte. Nachdem vor Jahren einmal aus dem Liederschiedter Wasserturm nicht in genügendem Maße Löschwasser zur Verfügung gestanden hatte, stellte sich dieses Problem nun nicht mehr. Am Ende konnten über Leitern die Kinder geborgen und auf dem Freigelände erstversorgt werden.

Ein Novum war der gemeinsame Abschluss der über 100 Beteiligten, was wegen fehlender Räume in Kröppen noch nie möglich war. Dieses Jahr hatte Weber die Einsatzkräfte zum Abschluss ins Festzelt bei der katholischen Kirche eingeladen. Alles in allem zeigten sich dort Maschino und Schweitzer mit dem Ablauf der Großübung an den drei Orten zufrieden.