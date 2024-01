Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fragen und Antworten: Es waren rund 300 Gäste, die am Freitagabend zum Neujahrsempfang des Landkreises Südwestpfalz in die Hornbacher Pirminiushalle kamen. Dass weniger Leute als sonst kamen, mag auch an den winterlichen Witterungsbedingungen gelegen haben. Landrätin Susanne Ganster wollte trotz leerer Kreiskasse Zuversicht verbreiten. Dass der Kreis sparen muss, zeigte sich am Büffet: Statt Schnittchen gab es Laugenteile.

Was war die zentrale Botschaft in der Rede der Landrätin?

Bei aller Unsicherheit, die die weltweiten Krisen und Kriege verursachen, müsse es die Aufgabe der handelnden Politiker