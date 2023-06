Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aufgespießt: Im Obersimter Ortsgemeinderat lag in dieser Woche eine Beschlussvorlage auf dem Tisch, die Pippi Langstrumpf ausgerechnet haben könnte. Das ist eine Petitesse zum Schmunzeln. Nicht zum Lachen ist das, was den Kommunen bevorsteht, die am Entschuldungsfonds teilnehmen. Da riecht es nach Ärger.

„Zweimal drei macht vier, widdewiddewitt und drei macht neune.“

Ein bisschen an Pippi Langstrumpf erinnerte das, was am Montag dem Gemeinderat Obersimten in einer Sitzungsvorlage