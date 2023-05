Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Mittelalterliche Burgfest begeisterte am Wochenende die Besucher. Vieles war geboten in und an der Burg Gräfenstein. Aber die großartige Kulisse der historischen Staufferburg wurde nur halbwegs genutzt. Und die Veranstalter selbst hätten sich mehr Besucher gewünscht

Sylvia Gottschild von der ProHistory, neben der Gemeinde Merzalben Mitveranstalterin beim Gräfensteiner Burgfest, beklagte, dass am Samstag der Besuch sehr schwach gewesen sei. Petrus