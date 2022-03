Die Sirenen zur Warnung der Bevölkerung sollen wieder aktiviert werden. Dies fordert der Gemeinderat Bobenthal für seinen Ort.

Ortschef Markus Keller informierte am Mittwoch im Rat, dass es derzeit ein Förderprogramm des Bundes gebe zur Finanzierung von Sirenenanlagen. Nach Rückmeldung aus den Ortsgemeinden im Dahner Felsenland sehe man angeblich keinen Bedarf an der Aktivierung und Erneuerung der Sirenen. Keller, der gleichzeitig stellvertretender Wehrführer in Bobenthal ist, sieht das anders: „Das ist nicht gut! Ich halte die Aktivierung der Sirenen für besonders wichtig.“

Warnung der Bevölkerung nur lückenhaft

Für die Meldung im Brandfall sei die Warnung für die Feuerwehr selbst digital weitgehend abgedeckt. Die Warnung der Bevölkerung im Dorf vor Gefahren sei derzeit jedoch äußerst lückenhaft, teils gar nicht möglich. In einigen Orten seien die alten Sirenen bereits abgebaut, in den anderen ließe sich die örtliche Sirene von Menschen nur noch per Hand auslösen, sofern sie überhaupt noch funktioniere. Eine Funkauslösung der Sirenen durch die Leitstelle erfolge ebenfalls nicht mehr oder sei nicht mehr möglich. Die Katastrophe im Ahrtal müsste jedem zu denken geben. „Ich kenne einige Kollegen im Katastrophengebiet, welche mir schreckliche Szenen schilderten“, so Keller.

Auf Kellers Vorschlag hin beschloss der Gemeinderat einstimmig, den Aufgabenträger aufzufordern, zur Warnung der Bevölkerung in der Gemeinde eine Warn- und Sirenenanlage bereitzustellen.