Ein Blitzeinschlag in der Nacht auf Sonntag hat in Heltersberg für erhebliche Schäden gesorgt. Auch in umliegenden Orten hat das schwere Gewitter Spuren hinterlassen und für mehrere Einsätze der Feuerwehren gesorgt.

In der Nacht auf Sonntag kam es durch eine durchziehende Gewitterfront gegen Mitternacht zu mehreren Feuerwehreinsätzen wegen Blitzeinschlag und Stromausfall, wie die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben am Sonntag mitteilte. In Heltersberg in der Johanniskreuzer-Straße schlug ein Blitz in den Kamin eines Wohnhauses ein und sorgte für erheblichen Schaden durch Überspannung und umherfliegende Trümmerteile. Dabei wurde mehrere auf der Straße geparkte Fahrzeuge sowie Fenster und Fensterscheiben erheblich beschädigt. In mehreren angrenzenden Wohnhäusern kam es durch den Blitzeinschlag zu Schäden an den elektrischen und elektronischen Teilen der Hausinstallationen.

Kein Strom und Telefon

Die Feuerwehren aus Heltersberg, Schmalenberg und Waldfischbach-Burgalben waren dort mit sieben Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz, um sämtliche betroffenen Gebäude wegen der aufgetretenen Rauchentwicklung und Brandgerüchen zu überprüfen und zu sichern. Weiterhin kam es in den Holzlandgemeinden zu Stromausfällen und Ausfällen im Festnetz.

Die örtlichen Feuerwehrhäuser waren in dieser Zeit besetzt, um Hilfeersuchen der Bevölkerung entgegenzunehmen. Während der zweistündigen Einsätze waren insgesamt fast 40 Angehörige der alarmierten Einheiten im Einsatz oder in Bereitschaft. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.