Schon kommendes Jahr könnten im Großsteinhauser Baugebiet 20 weitere Häuser gebaut werden. Der Gemeinderat will am Donnerstag (20 Uhr, katholisches Pfarrheim) den Planvorentwurf beschließen. Zudem, so Bürgermeister Volker Schmitt, geht es um höhere Straßenbeiträge im anstehenden Ausbauprogramm.

„Wir leiten das Verfahren jetzt in die Wege und hoffen, dass wir schnell dort bauen können“, sagt Schmitt zur Erweiterung des Gebiets „Oben an der Kirche“.