480 Jahre im Dienst der Genossenschaft: Auf diese Arbeitsjahre kommen zusammen 22 Beschäftigte, die ihr Arbeitgeber, die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG, kürzlich für ihre langjährige Treue zum Unternehmen geehrt hat.

Alle hätten die – inzwischen 150-jährige – Geschichte des Hauses mitgeschrieben, viele von ihnen bereits 40 oder sogar 45 Jahre lang, stellte der Vorstandsvorsitzende Marco Kern bei einer Feierstunde fest. Dies zeige einmal mehr, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer Bank identifizierten.

Am längsten, nämlich seit 45 Jahren, ist Norbert Ehrstein im Dienst der Genossenschaft tätig. 1977 begann er seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der damaligen Raiffeisenbank Bad Bergzabern-Winden eG. Nach seiner Ausbildung war er als Sachbearbeiter im Filialbereich und anschließend als Sachbearbeiter in der Kreditabteilung tätig. Einige Jahre lang übernahm er die Leitung der damaligen Geschäftsstellen Kapsweyer und Schweighofen, bevor er in die Abteilung Marktfolge wechselte, wo er sich bis zu seinem Renteneintritt im Oktober 2021 um das Auslandsgeschäft kümmerte. Aktuell unterstützt er die Marktfolge als geringfügig Beschäftigter.

Für 40 Jahre geehrt wurden Michael Eichenlaub, Ilona Heid und Annelie Rödel. Seit 25 Jahren sind dabei: Thomas Burg, Andreas Clödy, Stefan Jäger, Jörg Krebs, Timo Memmer, Tanja Roth, Monice Schenk, Jessica Schmitt-Sanchez und Carmen Schwamm. Für 10 Jahre Betriebszugehörigkeit zur VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG wurden geehrt: Martina Armborst, Werner Eichenlaub, Florian Heinrich, Sebastian Knoll, Vanessa Marx, Petra Stoewe, Lisa Trauth, Christoph Zepp und Patrick Werner.

Bank feiert selbst Jubiläum

Das Bankinstitut mit Sitz in Bad Bergzabern hat in diesem Jahr selbst ein Jubiläum gefeiert. 150 Jahre alt geworden ist genau genommen aber die frühere VR-Bank Südliche Weinstraße in Bad Bergzabern, auf die 2017 die damalige R+V-Bank Dahn und die Raiffeisenbank Herxheim fusioniert wurden. Das Dahner Bankhaus wurde „nur“ 147 Jahre alt. Gefeiert wurde der runde Geburtstag aber gemeinsam im Geschäftsgebiet aller Fusionspartner. Das Geschäftsgebiet der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau erstreckt sich mit zwölf Geschäftsstellen und neun SB-Standorten von Herxheim über Bad Bergzabern bis nach Dahn. Rund 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind für mehr als 72.000 Kunden – davon über 30.000 Mitglieder – und für eine Bilanzsumme von 1,74 Milliarden Euro zuständig.