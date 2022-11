Die Corona-Pandemie hat auch Gutes angestoßen. Hierzu gehört aus Sicht der Verbandsgemeindewerke Thaleischweiler-Wallhalben, dass die Bürger ihre Wasserzähler selbst ablesen.

„Deshalb wollen wir dieses Jahr daran festhalten“, sagt der stellvertretende Werkleiter Steffen Martin. Auch wenn es die Infektionslage zulassen würde, dass wieder Ableser ins Haus kommen. Dass die Bürger ihre Zählerstände selbst ablesen – das gilt auch für den Wasserzweckverband Sickingerhöhe/Wallhalbtal – funktioniere sehr gut. Die Rücklaufquote lag bei 90 Prozent, so Martin. Die Bürger werden wieder per Karte zum Mitmachen aufgerufen. „Bekommen wir die Meldung online, ist das ideal, weil die Zahl sofort ins System läuft und abgeglichen werden kann, ob die eingetragene Zahl plausibel ist. Ist sie es nicht, haben wir die dazugehörige Mailadresse und können Missverständnisse schnell klären“, sagt Martin. Es werde auch wieder eine Servicenummer mitgeteilt, über die die Zählerstände am Telefon durchgegeben werden können. Der dritte Meldeweg wäre, die Zählerstände auf der Karte zu vermerken und diese an die Werke zurückzuschicken.