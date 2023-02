Gute Nachrichten für die Ortsgemeinde Höheischweiler: Der Ausbau der Ortsdurchfahrt startet voraussichtlich noch in diesem Jahr.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat ein Planungsbüro gefunden und bereitet die Ausschreibung der Maßnahme vor. Das könnte zur Folge haben, dass die Werke der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und der LBM in diesem Jahr sogar noch parallel in der Hauptstraße arbeiten werden. Werkleiter Joachim Becker informierte im Werkausschuss darüber, dass es zu Jahresbeginn einen gemeinsamen Termin mit dem LBM gegeben habe, bei dem der LBM darüber informiert habe.

Die Werke selbst haben den Auftrag die Wasserversorgung in der Hauptstraße zu erneuern bereits an die Firma Staab vergeben. 880.000 Euro kostet die Erneuerung der Wasserhauptleitung und der Hausanschlüsse. Die Arbeiten im Wasserbereich sollen jetzt im Frühjahr starten. Synergieeffekte nutzen beim Wasserleitungs- und Straßenbau waren angestrebt, um die Zeit der notwendigen Vollsperrung so kurz wie möglich zu halten.