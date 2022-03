Unmittelbar nach dem Mauerfall übernahm Erlenbach eine Partnerschaft mit der Gemeinde Frössen in Thüringen. Seitdem verbindet die Bürger beider Gemeinden eine Freundschaft. Der geplante Gemeindebesuch 2020, bei dem das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft gefeiert werden sollte, musste coronabedingt ausfallen. In diesen Tagen kam erneut eine Einladung vom Frössener Bürgermeister Marco Dick. In seiner Sitzung am Mittwoch beschloss deshalb der Gemeinderat Erlenbach, die Partnergemeinde am Fonleichnamswochenende, 16. bis 19. Juni, zu besuchen und das Jubiläum nachzufeiern.

Von Erlenbach aus soll ein Bus starten, die Unterbringung erfolgt in der Partnergemeinde. Ab sofort kann man sich zur Fahrt bei Ortsbürgermeister Dirk Eichberger unter Telefon 0172 7305892 anmelden.