Acht Landfrauenvereine aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land laden für Sonntag zum ersten Streetfood-Festival nach Dellfeld ans Bürgerhaus ein.

Suggeriert der Name Streetfood in aller Regel Burger, Hot Dogs, weitere amerikanische Speisen oder auch Essen aus der Hand aus Asien, geht es in Dellfeld um eher Handfestes. So kochen die 15 Landfrauen aus Stambach beispielsweise Knödel mit Specksoße und Sauerkraut. „Die Bude steht schon zwischen dem Dorfgemeinschaftshaus und dem Kindergarten. Die haben wir vom Sportverein bekommen, und das Geschirr nutzen wir aus dem Dorfgemeinschaftshaus Dellfeld. Das war uns Landfrauen nämlich ein großes Anliegen, dass es kein Einweggeschirr gibt“, sagt die Vorsitzende Gertrud Stauch. Neben dem Stand wollen die Stambacher Landfrauen auch noch einen Pavillon stellen gegen die Sonne. Die Tische und Bänke stellt hingegen die Verbandsgemeinde, die die Idee zu dieser Veranstaltung hatte. Sie ist Teil der 50-Jahr-Feiern der Verbandsgemeinde, die bereits im vergangenen Jahr begonnen haben.

„Heute ist der Aufbau, am Samstag machen wir die Knödel, und am Sonntag geht es los“, verriet Gertrud Stauch am Freitag den Zeitplan. Somit haben die Stambacher Landfrauen doch einige Tage an Vorbereitung in den Stand gesteckt. Genau wie die Landfrauen Althornbach, denen Sophia Mohring vorsteht. Sie bieten am Sonntag Wraps an mit verschiedenen Füllungen, darunter auch vegetarische. Und süße Pancakes. Zehn Helferinnen werden am Sonntag 200 Portionen vorbereiten und hoffentlich auch verkaufen. „Die Menge ist schwer abzuschätzen, man weiß ja nie, wie es angenommen wird“, erklärt Mohring. Die Stambacher Landfrauen hatten ursprünglich 100 Portionen eingeplant, jetzt aber auf 150 erhöht.

Die Althornbacherinnen müssen keine Bude aufstellen, sie nutzen nur einen schnell aufgebauten Pavillon und brauchen daher keine große Vorlaufzeit. Die hatten sie nur für die Rezepte. „Ein älteres Mitglied hat uns vor zwei Wochen beim Probekochen mal gezeigt, wie man die Wraps richtig wickelt“, verrät Sophia Mohring. Und damit nicht jeder Landfrauenverein dasselbe anbietet, haben sich die Vereine im Vorfeld abgesprochen. So bieten die Dellfelder laut Gertrud Stauch Chili con carne an, die Contwiger Landfrauen machen süße Waffeln, die Riedelberger und Kleinsteinhauser Landfrauen laut ihrer Aussage Kaffee und Kuchen. Ebenfalls vertreten sind die Landfrauenvereine Großbundenbach (Überraschung) und Kleinbundenbach (Bratwurst und Frikadellen). Für die Getränke sorgt die Feuerwehr Dellfeld.

Info

Start des Streetfood-Festivals ist am Sonntag um 11 Uhr neben dem Bürgerhaus, die Veranstaltung soll bis 17 Uhr dauern.