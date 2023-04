Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fast eine Million Euro mehr als geplant, hat der Lemberger Bürgermeister Martin Niebuhr im Jahr 2021 erwirtschaftet. Statt einem Defizit von einer halben Million Euro präsentierte Niebuhr dem Rat am Donnerstag ein Plus von einer halben Million in der Abschlussrechnung. Für die kommenden Jahre werden aber kräftig Schulden gemacht.

Das schöne Plus im Jahr 2021 resultiert aus einer Verdopplung der Gewerbesteuer auf rund eine halbe Million Euro und geringeren Ausgaben, beispielsweise bei der Verbandsgemeindeumlage, und weil