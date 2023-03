Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Kleinsteinhausen wird 45 000 Euro teurer als geplant. Das wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates am Mittwoch bekannt. Grund sind Probleme mit dem alten Zementputz sowie Schäden am Gebälk, die gar die Standsicherheit des Daches bedrohen.

Hans-Jürgen Wolf, der Chef des Planungsbüros Wolf (Kaiserslautern), sprach mit Blick auf die Schäden am Gebälk von einer „bösen Überraschung“. Wolf begleitet