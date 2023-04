Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Umzug des Lebensmitteldiscounters Aldi aus dem Gewerbegebiet Schorbach in die Hauptstraße in Burgalben nimmt konkretere Züge an. Der Verbandsgemeinderat hat beschlossen, den Flächennutzungsplan zu ändern, damit der Discounter an der vorgesehenen Stelle einen Lebensmittelmarkt mit der Größe von 1050 Quadratmeter bauen kann.

Den Flächennutzungsplan zu ändern ist notwendig, damit das bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd erforderliche Zielabweichungsverfahren vorgenommen werden kann.