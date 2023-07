86 Absolventinnen und Absolventen hat Michael Dürphold, der Schulleiter der Realschule plus, mit der Mittleren Reife, dem Sekundarabschluss 1, ausgezeichnet.

„Auch wenn wir schon weit gekommen sind, wir gehen immer weiter hoch hinaus. Egal wie hoch die Hürden auch sind, sie sehen so viel kleiner von hier oben aus.“ Mit diesen Zeilen aus dem Song „Hoch“ von Tim Bendzko, den die Absolventen bei ihrer Abschlussfeier sangen, machten die jungen Leute klar, dass sie sich nicht entmutigen lassen wollen, egal was auf sie zukommt. Auch der Schulleiter bestätigte den ehemaligen Schülern, dass sie in der Lage sind, Herausforderungen anzunehmen und zu überwinden. „Geht euren Leidenschaften nach, ohne eure Ziele aus den Augen zu verlieren, den Mutigen gehört die Welt – lebenslanges Lernen ist angesagt“, schrieb der Schulleiter den Abgängern ins Stammbuch.

Den Preis der Landrätin des Landkreises Südwestpfalz für das beste Zeugnis erhielt Leonie Thesen aus Lemberg (1,15). Mit Buchpreisen des Ministeriums für besonderes Engagement für die Schulgemeinschaft wurden ausgezeichnet: Luisa Pietsch (Niederschlettenbach) und Leni Maria Johann (Dahn). Erstmals wurde ein Preis für vorbildliches Engagement Integration verliehen. Diesen erhielt Junita Lechner aus Ludwigswinkel, die die Schule bei der Arbeit mit Geflüchteten aus der Ukraine unterstützte. Preise des Freundeskreises der Realschule plus für beste Leistungen erhielten: Finn Jakob Klein, Dahn (Mathematik); Falk Schädler, Hinterweidenthal

(Naturwissenschaften); Yanin Rauer, Dahn und Junita Lechner, Ludwigswinkel (Sport); Lucy Becker, Hauenstein (Sprachen); Luisa Pietsch, Niederschlettenbach und Romy Stengel, Pirmasens (Gesellschaftswissenschaften); den Buchpreis der Stiftung Pfalzmetall erhielt Emile Blank, Dahn (Physik).