Die Abfall-App des Landkreises läuft nach großen Problemen wieder. Bald soll sie deutlich mehr können, als jetzt.

Die Abfall-App des Landkreises hatte sich in den vergangenen Monaten zum Sorgenkind entwickelt. Denn sie funktionierte nicht. Jetzt läuft sie wieder und soll schon bald aufgewertet werden. Die Abfall-App des Landkreises gibt es für Apple- und Android-Geräte. Wer die jüngsten Bewertungen im App- und Play-Store liest, erkennt sofort, dass es rund um die App zuletzt Probleme gab. Es gab reichlich Ein-Sterne-Bewertungen. Seit Ende März läuft die App wieder.

„Aus Sicherheitsgründen wurde die App auf einen externen Server eines Dritten umgezogen“, erklärte Landrätin Susanne Ganster am Montag im Kreisausschuss die Gründe für die Schwierigkeiten der jüngsten Vergangenheit. „Bei diesem Umzug gab es ganz viele Schwierigkeiten“, erklärte Ganster. Grund für den Umzug auf einen externen Server war, dass sich der Kreis vor möglichen Cyberangriffen schützen wollte, bei der die App ein mögliches Einfalltor hätte sein können.

Sperrmülltermine online buchen

Spätestens zum Jahresende sollen den Nutzern der App zwei weitere Module sowohl im Internet, wie über die Smartphone-App Abfall plus zur Verfügung gestellt werden. Dazu gehört ein intelligentes Abfall-ABC. Der Nutzer kann nach einer bestimmten Abfallart suchen, daraufhin erhält er Informationen, wie, wo und bei den kreiseigenen Recyclinghöfen auch wann dieser Abfall entsorgt werden kann. Dabei wird er auch darüber informiert, ob die Anlieferung kostenlos oder gebührenpflichtig ist.

Ein weiteres Modul soll es ermöglichen, dass Termine zur Abholung von Sperrmüll oder Kühlgeräten über die App möglich ist. „Die direkte Vergabe von Sperrmüllterminen hat sich sehr bewährt“, sagte Ganster mit Blick auf die Umstellung der Sperrmüllabfuhr auf die individuelle Abholung nach Terminvergabe. Über die App könne man dann entweder den nächstmöglichen Sperrmülltermin wählen, oder sich für einen Wunschtermin entscheiden. Die Landrätin verspricht sich davon eine deutliche Entlastung der Mitarbeiter in der Verwaltung. Die Möglichkeit, Sperrmülltermine telefonisch zu vereinbaren, besteht aber weiterhin.

Rund 29.000 Euro wird die Erweiterung der Abfall-App kosten. Die Wartung und die Lizenzgebühren kosten jährlich 2100 Euro.

Grünschnittsammelstelle in Hornbach

Das intelligente Abfall-ABC wird, wenn es in der App enthalten ist, dann auch auf eine neue Grünschnittsammelstelle hinweisen können. In Hornbach wird der bereits bestehende Platz umzäunt und mit einer Entwässerung versehen. Es wird feste Öffnungszeiten und einen betreuenden Mitarbeiter geben. Der Kreisausschuss vergab die Boden- und Begrünungsarbeiten sowie die Erneuerung der Toranlage und die Herrichtung des Zauns der Sammelstelle für rund 21.000 Euro an die Bottenbacher Firma Nafziger.