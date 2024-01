Beim Eppenbrunner Neujahrsempfang am Sonntag gab es gleich zwei Premieren: Ortsbürgermeister Andreas Pein war erstmals Gastgeber und zum ersten Mal fand er im gerade fertiggestellte Gemeinbedarfszentrum statt. Rund 50 Bürger kamen, um das neue Gebäude zu sehen und zu hören, was Pein zu berichten hatte.

Als „Investition in die Zukunft“ beschrieb Pein das neue Schmuckstück der Gemeinde. Ob es nun Bügerhaus, Gemeinbedarfszentrum oder Haus des Gastes genannt wird, ist zweitrangig. Pein favorisiert den Namen „Bürgerzentrum“. Wie er im Nachgang auf RHEINPFALZ-Anfrage informierte, seien auch neue Bänke aufgestellt und ein Lager im Bereich der Pergola entstanden, dank des ehrenamtlichen Engagements von Peter Gärtner, Richard Klump, Horst Hochländer, Roland Geisler und Klaus Goedel. Diese Mannschaft habe auch die Verkaufshütten zum Weihnachtsmarkt aufgebaut, alles auf Initiative des Vereins „Wir für Eppenbrunn“. Der Aufbau des Trampolins auf dem Spielplatz im Freizeitpark gelang auch ausschließlich auf Basis ehrenamtlichen Engagements.

Erwähnt hat Pein auch die Fertigstellung der „Oberen Haardtstraße“, die im Oktober eingeweiht wurde. Er nannte sie die „modernste Straße unseres Ortes“. Das geplante betreute Wohnen in der ehemaligen Seniorenresidenz „Haus Biedenkopf“ werde 2024 umgesetzt. Auch die Realisierung des Minisupermarktes „Tante Enso“ sprach der Bürgermeister an. Die Umsetzung sei vor allem dem Engagement von Lena Voigt zu verdanken, die die Idee dazu hatte. „Innerhalb von fünf Wochen hatten wir mit beachtlichen 367 Anteilsinhabern die Hürde geschafft“, so Pein. Einen besonderen Dank richtete er in diesem Zusammenhang an Tom Heinemann, der sich dafür mächtig ins Zeug gelegt hatte. Gespannt beobachte die Gemeinde, ob und wie der Umbau der ehemaligen Tennishalle zu einer Eventhalle fortschreite.

Kinderwanderweg geplant

Zu den Vorhaben 2024 gehört die Realisierung eines Kinder- und Jugendwanderweges, „Fleißige Bienchen“ sorgten für die Anlagepflege, Ausbesserungsmaßnahmen, Blumen gießen und die Ferienbetreuung von Kindern. „Alle tragen dazu bei, dass es sich lohnt, bei uns zu leben, denn wir leben da, wo andere Urlaub machen“, hob Pein die Lebensqualität seiner Heimatgemeinde hervor. Blumen- und Weinpräsente gab es für Peter Gärtner, Richard Klump, Horst Hochländer, Roland Geisler, Klaus Goedel, Gabriele Ruprecht, Melanie Maurer-Wilhelm, Roswitha Spies, Corinna Sefrin-Pein und Steffi Weber.

Am Ende verkündete Pein seine Bereitschaft, weitere fünf Jahre als Ortsbürgermeister zur Verfügung stehen zu wollen und bei der Kommunalwahl am 9. Juni für das Amt zu kandidieren.