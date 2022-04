Die Mitglieder des Zonta-Clubs in Bad Bergzabern haben 1000 Euro an die Tafel für die Versorgung ukrainischer Flüchtlinge gespendet. „Unser Club kennt und unterstützt die großartige Arbeit, die die TAFEL in Bad Bergzabern leistet, schon seit vielen Jahren“, erklärt Clubpräsidentin Susanne Faber. Unter dem Motto „Frauen für Frauen“ engagiert sich das internationale Netzwerk der Zonta-Clubs seit 1919 weltweit für Frauen und Mädchen.