Die Hilfsbereitschaft für die Opfer der Hochwasserkatastrophe ist groß. Mit einer Spende über 5000 Euro hat sich die Zickler GmbH aus Böchingen an der Aktion „Weinregion für Weinregion – Südpfalz hilft dem Ahrtal“ beteiligt. Und auch andernorts wird Geld gesammelt.

Mit der Spende möchten Martin Zickler und Claudia Höchtl ihre Solidarität mit den Betroffenen bekunden. „Es ist wichtig, dass den Menschen in den Gebieten geholfen wird. Mit einem Spendenbetrag in dieser Höhe kann viel erreicht werden“, ist Landrat Dietmar Seefeldt dankbar für die Spende der Böchinger Firma für landwirtschaftliche Maschinen im Weinbau und wirbt dafür, sich an der Spendenaktion der Stadt Landau und der Kreise Südliche Weinstraße und Germersheim zu beteiligen.

In Gleisweiler gab es diese Woche zum ersten Mal seit der Pandemie wieder einen Seniorennachmittag, zu dem etwa 40 Bürger über 70 Jahre kamen. In dem aufgestellten Spendenkorb für die Opfer der Überschwemmungen im Ahrtal kamen 257 Euro zusammen. Karin Zickler vom Landgasthof Zickler in Gleisweiler veräußert all ihre Dirndl und Landhausmode gegen eine Spende für die Flutopfer, wie sie berichte. Stand Freitag waren schon 400 Euro zusammengekommen.

In Bad Bergzabern geht im Kaffee Fleck ab sofort bis August der Erlös jeder Tasse Kaffee in eine Spendendose für die Betroffenen des Katastrophe, berichtet Sabine Schmitt, die die anderen Geschäftsbetreiber in der Kurstadt aufruft, sich mit ähnlichen Aktionen zu beteiligen.