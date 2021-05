Seit dem 31. Januar gelten für die Einreise nach Frankreich verschärfte Regeln. Die betreffen auch zwei Geschäftsleute aus der Südpfalz und dem Elsass. Um weiter zusammenarbeiten zu können, haben sich die beiden etwas einfallen lassen.

Christian Willem und Christian Staudt aus Hagenau kennen sich seit vielen Jahren und arbeiten auch als Versicherungsfachleute für dieselbe Firma zusammen. Der eine „hiwwe“ in Edenkoben und der andere „driwwe“ in Hagenau. Seinen eigentlichen Wohnsitz hat Christian Willem in Wangenburg im Elsass. Eigentlich. „Den Umständen geschuldet, bleibe ich derzeit in Edenkoben“, berichtet er.

Die Umstände sind die derzeitigen Einreiseregeln. Seit knapp zwei Wochen braucht jeder, der von Deutschland nach Frankreich will, einen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Eine Ausnahme gilt für Grenzpendler, die nicht weiter als 30 Kilometer vom eigenen Wohnort über die Grenze fahren. Dann braucht man nur eine Bescheinigung, wohin man fährt und was der Anlass des Grenzübertritts ist. Von Edenkoben bis Wangenburg sind es aber rund 130 Kilometer, die Christian Willem normalerweise täglich fährt. Und auch nach Hagenau sind es weit mehr als 30 Kilometer. Also müsste Christian Willem mindestens einmal pro Woche einen PCR-Test machen. Deswegen hat er sich entschlossen, erst mal in Edenkoben zu bleiben. Zumal in Frankreich auch eine nächtliche Ausgangssperre ab 18 Uhr gilt.

Übergabe an der Grenze

Doch wie soll unter diesen Umständen die enge Zusammenarbeit mit seinem Geschäftspartner Christian Staudt in Hagenau weiter aufrecht erhalten bleiben? Beispiel: Wenn Christian Staudt französische Kunden hat, die zum Beispiel eine Wohnung in Deutschland kaufen, darf er sie nicht versichern. Das übernimmt dann Christian Willem. Dafür müssen auch immer wieder Geschäftsunterlagen in Papierform ausgetauscht werden. Damit keiner über die Grenze muss, haben sich die beiden eine kreative Lösung einfallen lassen.

Sie haben sich dieser Tage an der Grenze von Lauterburg auf französischer Seite und Neulauterburg auf deutscher Seite getroffen. Bei Regen auf dem zehn Meter breiten Streifen Niemandsland. Christian Willem hat seinem Geschäftspartner wichtige Unterlagen übergeben, zum Dank kam französischer Rotwein zurück. „Ich bin froh, dass es Europa gibt, aber wir leben Europa noch nicht“, ist das derzeitige Fazit von Christian Willem. Zumindest beim „kleinen Grenzverkehr“ hat es, wenn auch unter widrigen Umständen, funktioniert.