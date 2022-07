Jeder braucht sie mehrmals am Tag. Und jeder hat sie. Eine Toilette. Doch wie sieht es mit öffentlichen WC-Anlagen in der Kurstadt aus? Der Stadtrat Bad Bergzabern hat sich mit diesem Thema beschäftigt.

Derzeit hat die Stadt zwei öffentliche Toiletten: eine im Haus des Gastes und eine am alten Rathaus in der Innenstadt. Erstere ist kosten-, aber nicht barrierefrei, die Toilette am alten Rathaus ist barriere- und kostenfrei.

„Geplant ist eine gänzlich neue Toilettenanlage am Bahnhof, neben der bisherigen“, informiert Stadtbürgermeister Hermann Augspurger. Sie werde als Fertigbau errichtet, der alte Bau soll dann anderweitig genutzt werden. Für das Fundament wird ein Planer benötigt, den Auftrag dazu hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung vergeben.

Arbeiten sollen im Frühjahr 2023 beendet sein

Die derzeitige Kostenschätzung für die Anlage mit einer Unisex-Toilette und einer barrierefreien Toilette beträgt rund 200.000 Euro. Unisex bedeutet, dass dieser Toilettenraum von allen Geschlechtern genutzt werden kann. „Im Frühjahr sollte es fertig sein“, hofft der Stadtbürgermeister.

„Aufgehübscht“ werden soll die Toilette am Westausgang des Kurparks. „Sie wird jetzt durch den Spielplatz im Kurpark vermehrt genutzt, soll neu gestrichen und mit einer Wickelkommode ausgestattet werden“, informiert Augspurger. Es gibt noch ein weiteres Toilettenhäuschen in der Weinbergstraße, das aber nur bei Festen in der Stadt geöffnet wird.