Von Mai bis August steigt im Weingut Porzelt in Klingenmünster die Veranstaltungsreihe „Land.Wein.Gut“. Den Auftakt macht die Jahrgangsverkostung am Christi Himmelfahrtswochenende mit Musik.

Am Donnerstag, Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr können die Weine des „Erzeuger des Jahres 2022 – national“ beim Internationalen Weinwettbewerb „Mundus Vini Biofach“ des Meininger Verlages verkostet werden. Zudem können die Gäste Speisen aus der „Land und Gut“-Küche von Cama Feinkost aus Klingenmünster genießen, die die Reihe mitveranstalten. Am Sonntag von 11 bis 14 Uhr gibt’s Jazz von Swing Tonic bei freiem Eintritt. Am Freitag wird von 16 bis 22 Uhr zur „Feierabend“-Veranstaltung eingeladen. Ab 18 Uhr spielt Oli Dums. Karten kosten 18 Uhr an der Abendkasse.

Bis in den August finden monatlich Veranstaltungen statt. Am 24. Juni spielt beim „Feierabend“ Acoustic Vibration. Karten kosten wie bei allen Freitagsveranstaltungen 15 Euro im Vorverkauf und 18 Uhr an der Abendkasse. Am 29. Juli steht Nora Brandenburger auf der Bühne und am 26. August Julian Fiege. Jeweils am Wochenende öffnet von 11.30 bis 20 Uhr ein Pop-up-Restaurant im Weingut, Wein wird von 10 bis 20 Uhr ausgeschenkt. Termine sind am 25. und 26. Juni sowie 30. und 31. Juli. Den Abschluss bildet wieder eine Jahrgangsverkostung am Wochenende des 27. und 28. August jeweils von 11 bis 19 Uhr. Am Sonntag, 28. August, gibt’s wieder ab 11 Uhr Jazz von Swing Tonic.