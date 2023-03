Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Reihenweise wurden die Weihnachtsmärkte in der Region abgesagt. Zuletzt fiel auch der Karolinenmarkt in Bad Bergzabern dem Corona-Virus zum Opfer. Der Nikolausmarkt in Landau findet dagegen statt. Ebenso der Weihnachtsmarkt in Annweiler. Was ist dort anders?

Am Montagabend hat die Stadtspitze in Annweiler entschieden, dass am Freitag um 17.30 Uhr der Weihnachtsmarkt rund um den Rathausplatz eröffnet wird. Eine mögliche Absage war schnell vom Tisch. „Es