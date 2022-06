Die Regierung hat die EEG-Umlage zunächst befristet abgeschafft. Die Stadtwerke Bad Bergzabern hat verkündet, dass ihre Kunden deshalb jetzt weniger zahlen müssen. Wie regeln das andere Stromanbieter der Südwestpfalz?

Die Umlage nach dem Erneuerbaren-Energie-Gesetz (EEG) fördert seit dem Jahr 2000 den Ausbau von Solar-, Wind-, Biomasse- und Wasserkraftwerken. Ende April hat der Bundestag beschlossen, dass diese Umlage ab 1. Juli 2022 wegfallen soll. Eigentlich sollte die Umlage erst Anfang 2023 abgeschafft werden, die Koalition zog dies aber wegen der rasant gestiegenen Energiekosten vor. Die Förderung endet aber nicht, sondern diese trägt dann der Bundeshaushalt – konkret über den Energie- und Klimafonds. Kostenpunkt für das zweite Halbjahr 2022: 6,6 Milliarden Euro.

Was aber bringt nun die Abschaffung der Umlage über die Stromrechnung für die Verbraucher? Die EEG-Umlage ist zwar ein wesentlicher Bestandteil der Stromrechnung, aber eben nur einer – neben Steuern, Produktionskosten und Netzentgelten. Nichtsdestotrotz zahlen die Kunden der Energiekonzerne ab kommenden Monat weniger für ihren Strom. Denn per Gesetz darf die Umlage ab Juli also nicht mehr an die Stromkunden weitergegeben werden. Der Verbraucher soll von steigenden Energiekosten entlastet werden. Die Stadtwerke Bad Bergzabern sind also nicht die einzigen, die die Strompreise für ihre Kunden senken.

Über 100 Euro weniger

Hedi Braun, Ortsbürgermeisterin von Herxheim, erklärt: „Es gibt eine ganz klare gesetzliche Regelung, dass der Wegfall der EEG-Umlage an die Kunden in voller Höhe weitergegeben muss. Auch die Gemeindewerke Herxheim geben selbstverständlich die EEG-Umlage an die Kunden weiter.“

Sowohl in Bad Bergzabern, als auch in Annweiler, Herxheim und Landau reduziert sich der Strom-Verbrauchspreis aufgrund der EEG-Absenkung laut Energie Südwest brutto um 4,43 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, bei einem Vier-Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen jährlichen Verbrauch von 4.250 kWh beläuft sich die Ersparnis auf rund 188 Euro.

Und auch die Stadtwerke Annweiler am Trifels geben die Senkung automatisch an alle ihre Stromkunden weiter. Der Grundpreis bleibt unverändert. Laut der Stadtwerke brauchen die Kunden nichts weiter zu tun, man kümmere sich um alles. Weitere Informationen will der Energieversorger in Kürze durch ein Schreiben an die Kunden weitergeben.