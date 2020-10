Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz stellt gewöhnlich im Kurfürstlichen Schloss in Mainz die besten Weine des vergangenen Prämierungsjahres aus allen sechs Anbaugebieten im Land vor. Da die Veranstaltung coronabedingt ausfällt, wurde sich eine Alternative überlegt.

Der Präsident der Landwirtschaftskammer, Ökonomierat Norbert Schindler, begab sich auf eine Siegerweintournee. Schindler traf sich dabei mit den Siegern des Anbaugebietes Pfalz an der historischen Römerkelter in Ungstein im Landkreis Bad Dürkheim, wo er gemeinsam mit der Pfälzischen Weinkönigin Saskia Teucke die Urkunden an die Betriebe überreichte.

In der Pfalz sind es je fünf Siegerweine, die ausgezeichnet wurden. Aus der Südpfalz wurden prämiert das Weingut August Ziegler aus Maikammer, das in der Kategorie Dornfelder Rotwein trocken mit seinem 2019 Pfalz Gimmeldinger Meerspinne Dornfelder Qualitätswein trocken den zweiten Rang belegt.

In der Kategorie Sauvignon blanc wussten zu überzeugen das Weingut Ludwig und Philip Hochdörffer GbR aus Landau mit seinem 2019 Pfalz Nußdorfer Bischofskreuz Sauvignon blanc Qualitätswein trocken, das Weingut Hermann Eberle aus Burrweiler mit seinem 2019 Pfalz Burrweiler Schloßgarten Sauvignon blanc Qualitätswein trocken sowie das Weingut Knöll und Vogel aus Bad Bergzabern mit seinem 2019 Pfalz Bergzaberner Wonneberg Sauvignon blanc Qualitätswein.

Unter den Spätburgunder Rotwein trocken belegt das Wein- und Sektgut Wilhelmshof aus Siebeldingen mit seinem 2018 Pfalz Siebeldinger Im Sonnenschein Spätburgunder Rotwein Spätlese trocken den dritten Platz.

Bei den Weißer Burgunder trocken wurde das Weingut Gilda Moll Robert und Jürgen Moll aus Sankt Martin mit seinem 2019 Pfalz St. Martiner Baron Weißburgunder Qualitätswein trocken mit dem zweiten Platz belohnt.