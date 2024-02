Bei einem Banküberfall gibt es nichts zu lachen, weder für die Täter und erst recht nicht für die Opfer. Wenn jedoch die Theatergruppe Siebeldingen im Dorfgemeinschaftshaus die Kriminalkomödie „Ba…Ba… Banküberfall“ präsentiert, sieht das anders aus.

Das Stück in drei Akten von Brigitte Wiese und Patrick Siebler wartet mit zahlreichen Wendungen auf. So wird das Publikum mit Witz und Komik kurzweilig unterhalten. In rund zwei Stunden zeigen alle Mimen die verbreiteten Klischees von Bänkern, Polizisten und Reportern. Spielort ist Helgas Straßencafé vor einer Bank. In die Rolle eines Bankdirektors mit Nachnamen Zaster schlüpft Norbert Vogel. Für den Part des geschniegelten, aalglatten Fieslings, der zwei unterschiedliche Gesichter hat, scheint Vogel prädestiniert.

„Rinder für Inder“

Als hübsche blonde Mandy Schick an Zasters Seite agiert Jasmin Kraus, deren glockenhelle Stimme eine Verona Pooth vor Neid erblassen lässt. Den Gegenpart zum Gaunerduo bildet das überschuldete Ehepaar Ella und Olaf Jammer, welches von Claudia Lahres und Rainer Keßler verkörpert wird. Sie wurden durch die Spekulationstipps des Bankdirektors an den Rand des Ruins gebracht, als sie in vermeintlich wertlose Aktien namens „Rinder für Inder“ investiert haben. Aus ihrer Notlage heraus entwickeln sie die Idee eines Banküberfalls, stellen aber bei der Durchführung fest, das in der Bank nur wertloses Altpapier lagert. Der Bankdirektor hat mit seiner reizenden Freundin nämlich alles Geld bereits verspielt. Da Jammers den Überfall in Gaunersprache als „Ernte, Heu und Bauernhof“ betiteln, sind Verwechslungen vorprogrammiert. Nicht zuletzt deshalb, da sich Oma Emma Ehrlich als Gast im Café mit starker Gestik und Spürsinn direkt zu Miss Marple wandelt. Sie hat bei der Unterhaltung der Jammers etwas von Gras und Heu gehört und wittert direkt Drogengeschäfte. Hier brilliert als Amateurdetektivin Susanne Sommerfeld. Sie will ihren Enkel Markus Ehrlich, einen jungen Polizisten in dessen Uniform René Beuschel schlüpft, zu einer großen Karriere verhelfen.

Wie ein Bild-Reporter

Tüchtig mischt auch Café-Besitzerin Helga Strudel mit. Bianca Wegmann überzeugt hier in jeder Situation mit geschwätziger Natürlichkeit. Mariko Martin agiert als Bankangestellte Inge Klein, welche dem zu Übertreibungen neigenden Reporter Fritz Kritzler gerne auf den Leim geht. Kritzler zeigt sich gegenüber der Café-Besitzerin als echter Charmeur, tituliert er diese doch als attraktive 25-jährige, wohlwissend dass sie doch schon ein paar Lebensjahre mehr auf dem Buckel hat. Michael Barbeys Darstellung des rasenden Reporters, der mit reißerischen Schlagzeilen aufwartet, stellt jeden Bild-Reporter in den Schatten. Schließlich gibt es noch Kommissar Harry Groß, der den spektakulären Fall mit Erfahrungsstrategie lösen will, wenn da nicht die clevere Oma Ehrlich ihm ins Handwerk pfuschen würde. Michael Schneiders gibt den im Stile eines Oberinspektor Derrick ermittelten Kriminalbeamten. Als Regisseur des Stücks ist Manfred Simon, in der Südpfalz besser bekannt als „De Seimen“, voll engagiert.

Info

Aufführungen am Samstag 9. März, Freitag 15. März, Samstag 16. März, Freitag 22. März und Samstag 23. März, jeweils um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Einlass ab 19 Uhr. Eintritt: 12 Euro, Karten gibt es unter theatergruppe.siebeldingen@gmail.com oder im Mühlenladen der Kügler Mühle oder Telefon: 0 63 45 / 91 81 30.