Wie schon viele Gemeinderäte in der Region beschäftigte sich auch das Gremium in Weyher in seiner jüngsten Sitzung mit der Einführung wiederkehrender Beiträge für den Straßenausbau. Einige Bürger üben jedoch Kritik. Sie hatten erst vor kurzer Zeit hohe Einzelbeiträge zahlen müssen. Und würden jetzt schon wieder zur Kasse gebeten. Deshalb wurde die Entscheidung vertagt.

Ortsbürgermeister Andreas Möwes (CDU) erläuterte die bisher geltende Satzung, die zuletzt 2011 beim Ausbau der Ortsdurchfahrt zur Anwendung gekommen