Viele Ideen, aber kein Geld – das Dauerdilemma in Annweiler. Um mehr Luft zum Atmen zu bekommen, soll nun eine städtische Management-GmbH gegründet werden. Eine Schnittstelle und ein Kümmerer will sie sein. Und ein Ort, an dem Gedanken, wie die Trifelsstadt vorangebracht werden kann, Gestalt annehmen. Erste Projekte gibt es bereits.

Noch ist nichts in trockenen Tüchern. Nächste Woche Mittwoch entscheidet der Stadtrat erst einmal, ob er die Gründung auf den Weg bringen will. Und danach sind weitere Hürden zu