SÜW. Im Sommer gibt es wieder die Benefiz-Radtour Vor-Tour der Hoffnung. Die Teilnehmer treten am vorletzten Juli-Wochenende in die Pedale, um Spenden für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder zu sammeln. Auch in der Südpfalz wird um finanziell Unterstützung gebeten.

Dadurch, dass es bei der 26. Auflage der Veranstaltung erstmals auch in der Gemeinde Offenbach einen Haltepunkt geben soll, organisiert Rudi Birkmeyer zusammen mit der Verbandsgemeinde und dem Landkreis SÜW eine Spendenaktion. Er sei dem Veranstalter als Ansprechpartner für die Südpfalz empfohlen worden, sagt der Offenbacher. Zum einen, weil er sich im Radsport auskenne, zum anderen aufgrund seines Engagements für die Spendenaktion der Nello-Hütte, deren Verantwortliche dank der ausreichenden finanziellen Unterstützung Versorgungsleitungen legen lassen und dadurch die Strom- und Wasserversorgung für das Gebäude sicherstellen konnten.

Nun packe ihn und die anderen Beteiligten der Ehrgeiz, den Organisatoren der Radtour einen „dicken Spendenscheck“ auf der Showbühne im Queichtalmuseum überreichen zu können, erläutert Birkmeyer. Für ein Rahmenprogramm werde gesorgt. Bei der Verbandsgemeinde sei außerdem ein Spendenkonto eingerichtet worden. Die Beträge können auf deren Konto, Iban: DE37 5485 0010 0014 3002 06, und dem Verwendungszweck „Spende Tour Kinder-Krebshilfe“ sowie der Angabe des Namens und der Anschrift überwiesen werden.

Die Vor-Tour ist eine von unzähligen Aktionen, Veranstaltungen und Aktivitäten, die sich der konkreten Hilfe für krebs- und leukämiekranke Kinder verschrieben hat und der Tour der Hoffnung zuarbeitet. Die Spenden kommen den kranken Kindern und Jugendlichen zugute, die Tour-Kosten werden von Firmen finanziert. Die Verwaltung der Spenden liegt in der Hoheit der Kämmerei der Stadt Gießen.