Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag verabschiedet sich Pfarrer Lothar Schwarz in der protestantischen Kirche in Rhodt von seinen Gläubigen in den Ruhestand. „So alt, wie ich bin, fühlte ich mich nie“, stellt der 65-Jährige fest. Sein Nachfolger zieht von London in die Südpfalz, um wieder in der alten Heimat zu sein.

„Dass die Zeit vergeht, das sah ich an den Kindern, die gewachsen sind“, sagt Lothar Schwarz, der vor 17 Jahren die Pfarrstelle in Rhodt übernahm, zu der auch die Gemeinden